Kuzeniyle evlenmek istemedi, hayatı korkunç şekilde son buldu
İtalya'da yaşayan Pakistan asıllı 18 yaşındaki Saman Abbas isimli kız en son 1 Mayıs tarihinde babası Shabbar'ın çalıştığı çiftlikte görüldükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
En son çiftliğin güvenlik kamerasında görünen Saman için, polis çalışma başlattı. Soruşturma sonunda Saman'ın zorla kuzeni ile evlendirilmek istendiği, kabul etmeyince babası, annesi Nazia Shaheen, amcası Hasnain Danish, kuzenleri Nomanulhaq Nomanulahq ve Ijaz Ikram tarafından öldürülüp çiftliğin arka bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.
Cinayeti inkar eden anne ve baba Pakistan'a kaçarken kuzen Ijaz ise Fransa'ya kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanıp İtalya'ya teslim edildi. Cinayette parmakları olan diğer kişiler ise aranıyor.
Savcılık Saman'nın geçen Ekim yaında Pakistan'da bulunan bir akrabası tarafından evlendirilmek istendiğini kabul etmeyince ailesi tarafından tehdit edildi.
Bunun üzerine kadın sığınma evine kaçtı. Nisan ayında kendisine ait bazı resmi belgeleri almak için eve geldi. Aile bu sırada kendisini öldürme planları yaptı. Amcası, anne ve babası için Pakistan'a gitmeleri için uçak bileti aldı.