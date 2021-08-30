Kuzey Kore dünyayı karşısına aldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Temmuz ayı başlarında gözlemlenen soğutma suyunun deşarjı gibi ipuçlarının santralin aktif olduğunu gösterdiğini söyledi. IAEA, Aralık 2018'den bu yana böyle bir kanıtın gözlemlenmediğini bilgisinin de altını çizdi.