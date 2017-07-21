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  3. 21 Temmuz 2017 10:23

Maceracı Rus turistlerin vatandaşı sokağa döktü

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alandan kesintili ışıkların ardından vatandaşlar sokağa döküldü, bölgeye zırhlı özel harekat polisleri gönderildi.

Maceracı Rus turistlerin vatandaşı sokağa döktü

Polis bölgede operasyon başlatırken, ışığın tatilci Rus baba oğula ait olduğu ortaya çıktı

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Maceracı Rus turistlerin vatandaşı sokağa döktü

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Maceracı Rus turistlerin vatandaşı sokağa döktü

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Maceracı Rus turistlerin vatandaşı sokağa döktü

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