Macron'un seçim zaferi sonrası ortalık karıştı
Fransa'da Emmanuel Macron'un yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Macron karşıtları sokağa indi.
Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.
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Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
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Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.
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Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.
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