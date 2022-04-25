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Macron'un seçim zaferi sonrası ortalık karıştı

Fransa'da Emmanuel Macron'un yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Macron karşıtları sokağa indi.

Macron'un seçim zaferi sonrası ortalık karıştı - Resim: 1

Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.

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Macron'un seçim zaferi sonrası ortalık karıştı - Resim: 2

Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

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Macron'un seçim zaferi sonrası ortalık karıştı - Resim: 3

Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.

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Macron'un seçim zaferi sonrası ortalık karıştı - Resim: 4

Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.

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