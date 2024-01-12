Metro inşaatında patlatılan dinamit mahalleyi salladı; binalar zarar gördü

"ÇOK TEDİRGİNİZ"

Mahalle sakini bir vatandaş, "Dün akşam 18.00- 18.30 sıralarında metro çalışması sırasında patlama yaşandı. Deprem zannettik. Mahalle sakinleri olarak sokağa döküldük. Neyse ki deprem yokmuş, patlamanın etkisiyle oluşan bir zarar var burada. Bina kolonlarında, dükkan camlarında mermerlerimizde hasarlar mevcut. Mahalle sakinleri olarak tedirginiz. Yetkililerden bu konuda bize yarımcı olmalarını istiyoruz. 2-3 aydır sürüyor çok rahatsızız. Fazla şiddetliydi bütün mahalle sokağa döküldük. Patlamanın yanı sıra geceleri de kırıcı sesiyle 02.00'lere 03.00'lere kadar bizi uyutmuyorlar. " dedi.