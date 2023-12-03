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  4. Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu

Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 40'a çıkarmasının ardından mevduat faiz oranları yüzde 47'ye yükseldi.

Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 35'ten yüzde 40 seviyesine yükseltti. Kararla birlikte bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye başladı. 

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Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu - Resim: 2

MEVDUAT FAİZİ ORANI YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ

Bankalar mevduat faizi oranlarını yüzde 47 seviyesine kadar çıkarttı. Faiz kararı öncesi mevduat faizi oranları yüzde 42 civarındaydı.

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Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu - Resim: 3

1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Peki 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? Bankalar yeni hesap açanlara yüzde 47'ye kadar faiz fırsatı sunuyor. 

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Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu - Resim: 4

Parasını 92 gün vadeyle faize yatıranlar yüzde 47'lik faiz oranından yararlanabiliyor. 

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