Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 40'a çıkarmasının ardından mevduat faiz oranları yüzde 47'ye yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 35'ten yüzde 40 seviyesine yükseltti. Kararla birlikte bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye başladı.
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MEVDUAT FAİZİ ORANI YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ
Bankalar mevduat faizi oranlarını yüzde 47 seviyesine kadar çıkarttı. Faiz kararı öncesi mevduat faizi oranları yüzde 42 civarındaydı.
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1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ
Peki 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? Bankalar yeni hesap açanlara yüzde 47'ye kadar faiz fırsatı sunuyor.
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Parasını 92 gün vadeyle faize yatıranlar yüzde 47'lik faiz oranından yararlanabiliyor.
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