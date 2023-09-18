Milyonların beklediği asgari ücret zammı için masadaki 5 formül!
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller.
Yıl sonunun yaklaşmasına kısa bir zaman kala gözler asgari ücrete zam oranına çevrildi. Milyonlar asgari ücret ne kadar olacak araştırmalarına başladı. Asgari ücret için masada çeşitli formüller bulunuyor.
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü, kulağı asgari ücrete yapılacak olan zam oranın da. Asgari ücretin belirlenmesi için her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komitesi, 2024 yılı boyunca uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başlayacak. Ancak, istenirse bir ara zam da mümkün olacak ve bu karar gelecek yıl içinde alınacak.
Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli verilerden biri enflasyon olacak. Ahaber'de yer alan habere göre geçmiş yıllardaki enflasyon verileri ve hedeflenen enflasyon oranları dikkate alınarak yeni asgari ücret belirlenecek. İşte asgari ücretin tespitinde kullanılabilecek bazı formüller şu şekilde:
Formül 1: Yıllık enflasyon, mevcut asgari ücrete eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilir. Bu formüle göre, refah payı hariç olarak net asgari ücret, 2023 yılı sonunda 8,506 TL'den 14,036 TL'ye çıkabilir.