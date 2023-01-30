MTV ödemelerinde son gün geldi! İşte bankaların MTV kampanyaları

HESAP KESİM TARİHİNİZE GÖRE ÖDEME YAPMANIZ AVANTAJINIZA

MTV ödemelerinizi kredi kartınızın hesap kesim tarihi sonrası yapmanız halinde ödemeyi bir ay daha ötelemiş oluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse hesap kesim tarihi 17/01/2023 olan kredi kartınızla 18/01/2023 tarihinde yaptığınız ödeme ile süre 1 ay daha uzamış oluyor.