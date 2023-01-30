MTV ödemelerinde son gün geldi! İşte bankaların MTV kampanyaları
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre yarın dolacak. Bankalar MTV ödemeleri için taksit kampanyalarını duyurdu. MTV ödemelerini kredi kartıyla 4 taksit olarak ödeyebiliyorsunuz.
Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2023'te başlamıştı. Ödemeler yarın gün sonuna kadar yapılabilecek.sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bankalar da kampanyalarını açıklamaya başladı.
Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde taksit sayılarını farklı belirleyebiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.
Çalışılan bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yada Gib.gov.tr üzerinden kolayca MTV ödemeleri gerçekleştirilebiliyor. Bankaya ya da vergi dairesine giderek uzun kuyruklar ve iş yükü oluşturmak yerine kredi kartıyla MTV ödemeleri yapılabiliyor.
HESAP KESİM TARİHİNİZE GÖRE ÖDEME YAPMANIZ AVANTAJINIZA
MTV ödemelerinizi kredi kartınızın hesap kesim tarihi sonrası yapmanız halinde ödemeyi bir ay daha ötelemiş oluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse hesap kesim tarihi 17/01/2023 olan kredi kartınızla 18/01/2023 tarihinde yaptığınız ödeme ile süre 1 ay daha uzamış oluyor.