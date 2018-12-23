Munzur Vadisi'ndeki operasyonda çarpıcı ayrıntılar
Tunceli'nin Munzur Vadisi'ndeki bir mağarada gizlenen teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.
Tunceli le Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulunan mağarada gizlenen, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu PKK ve MLKP’li teröristler, önceki gün Eskişehir ve Malatya’dan havalanan jetler tarafından akıllı mühimmatla vuruldu.
Aynı mağarada 'belgesel' adı altında 2015 yılında çekildiği belirtilen ve 2 teröristin, el fenerleriyle yürüdükleri görülen görüntülerden yola çıkan güvenlik güçleri, uzman ekiplerce yapılan teknik çalışma sonucu bu bölgenin konumunu belirledi, krokisini ve iç yerleşim yapısını ortaya çıkardı.
Erzincan'dan getirilen yeraltı görüntüleme cihazından elde edilen verilerle, yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda çeşitli bölmelere sahip olan mağarada, yer yer 50 metre derinliğine ulaşan dehlizler bulunduğu belirlendi. Jetlerin 9 noktadan vurduğu mağaraya ulaşılması için iş makineleri yol açma çalışması yaparken, mağarada gizlenen 18- 20 kişilik terörist grubunun öldüğü tahmin ediliyor.
Güvenlik güçleri, 2015 yılında 'belgesel' adı altında çekilen ve PKK'lı teröristlerin sözde üst düzey yöneticileri ile örgüt mensuplarının dağdaki hayatını konu alıp, röportajlara yer verildiği videodaki mağaranın, Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi'nde bulunduğunu tespit etti. 2 teröristin, el fenerleriyle yürüdükleri de görülen bu görüntülerden yola çıkan güvenlik güçleri, uzman ekiplerce yapılan teknik çalışma sonucu mağaranın konumunu belirledi, krokisini ve iç yerleşim yapısını saptadı. Yoğunçam köyü kırsalında olduğu belirlenen mağarada gizlenen, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu PKK ve MLKP'li terörist grubuna yönelik 13 Aralık'ta operasyon başlatıldı.