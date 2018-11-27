Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...

Öte yandan videoda, hayatını kaybeden genç kadının annesinin, Hint geleneklerine uygun şekilde bir gelin gibi giydirilen kızının üzerine evliliği sembolize eden kırmızı toz serpildiği ve başına erkek arkadaşı tarafından kırmızı bir nokta koyulduğu sırada ağladığı görülüyor.