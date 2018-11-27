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  3. 27 Kasım 2018 22:35

Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...

Hindistan'da bir adam, trafik kazasında hayatını kaybeden kız arkadaşıyla nişanlandı.

Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...

Hintli bir adam, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kız arkadaşı için düzenlediği Hint geleneklerine uygun bir düğün töreninde ölen kız arkadaşı ile nişanlandı.

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Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...

Sputnik'te yer alan habere göre, cenaze töreninde çekilen videoda, oldukça üzüntülü olduğu görülen adamın, cenazeye katılanların önünde Hint geleneklerine uygun düğün ritüelleri sergilediği görülmekte.

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Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...

Öte yandan videoda, hayatını kaybeden genç kadının annesinin, Hint geleneklerine uygun şekilde bir gelin gibi giydirilen kızının üzerine evliliği sembolize eden kırmızı toz serpildiği ve başına erkek arkadaşı tarafından kırmızı bir nokta koyulduğu sırada ağladığı görülüyor.

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Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...

Genç çiftin yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu ve trajik kaza yaşanmadan önce evlenmeyi planladıkları belirtildi.

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