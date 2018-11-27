Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...
Hindistan'da bir adam, trafik kazasında hayatını kaybeden kız arkadaşıyla nişanlandı.
Hintli bir adam, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kız arkadaşı için düzenlediği Hint geleneklerine uygun bir düğün töreninde ölen kız arkadaşı ile nişanlandı.
Sputnik'te yer alan habere göre, cenaze töreninde çekilen videoda, oldukça üzüntülü olduğu görülen adamın, cenazeye katılanların önünde Hint geleneklerine uygun düğün ritüelleri sergilediği görülmekte.
Öte yandan videoda, hayatını kaybeden genç kadının annesinin, Hint geleneklerine uygun şekilde bir gelin gibi giydirilen kızının üzerine evliliği sembolize eden kırmızı toz serpildiği ve başına erkek arkadaşı tarafından kırmızı bir nokta koyulduğu sırada ağladığı görülüyor.