Aziz Yıldırım Mourinho için tarihi verdi

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nün 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım basın mensuplarına konuştu. Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşeceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin ikincilik ardından yapılan açıklamalarını eleştiren Yıldırım, "Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın. Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."

Devamında ise Mourinho hakkında Yıldırım şöyle konuştu:

Mourinho’yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz. Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim.