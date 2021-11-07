Ölmeden önce cenneti yaşamak isteyenlere... İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları
Avrupa'da gösterişli şehirler dışında mimarisi, tarihi ve kültürüyle görülmeye değer küçük kasabalar da bulunmakta. İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları.
GİETHOORN - HOLLANDA
Giethoorn, İtalya'nın Venedik kentini andıran kanalları, düzenli yerleşimi, minik köprüleri ve çiftlik evleriyle kusursuz bir masal köyü.
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Amsterdam’dan iki veya üç trenle gidebileceğiniz Giethoorn, seyahat rotanızda olması gereken yerlerden.
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Kasabanın sakin kanallarında teknelerle gezinebilir, nehrin kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.
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GUİMARAES - PORTEKİZ
Guimaraes, Portekiz’in 12. yüzyıldaki ilk başkenti ve tarihi en iyi korunmuş yeri.
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