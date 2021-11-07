  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ölmeden önce cenneti yaşamak isteyenlere... İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları

Ölmeden önce cenneti yaşamak isteyenlere... İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları

Avrupa'da gösterişli şehirler dışında mimarisi, tarihi ve kültürüyle görülmeye değer küçük kasabalar da bulunmakta. İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları.

GİETHOORN - HOLLANDA


Giethoorn, İtalya'nın Venedik kentini andıran kanalları, düzenli yerleşimi, minik köprüleri ve çiftlik evleriyle kusursuz bir masal köyü. 

1 / 43

Amsterdam’dan iki veya üç trenle gidebileceğiniz Giethoorn, seyahat rotanızda olması gereken yerlerden.

2 / 43

Kasabanın sakin kanallarında teknelerle gezinebilir, nehrin kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.

3 / 43

GUİMARAES - PORTEKİZ


Guimaraes, Portekiz’in 12. yüzyıldaki ilk başkenti ve tarihi en iyi korunmuş yeri.

4 / 43