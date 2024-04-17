Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu
Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu.
Kaynak: DHA
Hafik ilçesine bağlı Topçuyeni köyü kırsalında sürü otlatan çobanın Kangal köpekleri, arazide vaşak görüp, peşine düştü.
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Ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, koşarak ağaca tırmandı. Köpekler de bir süre ağacın altında bekleyerek vaşağın inmesini bekledi.
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Çobanların Kangal köpeklerini uzaklaştırılmasının ardından vaşak ağaçtan inerek bölgeden koşarak ayrıldı.
O anlar, çobanlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
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