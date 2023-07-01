Otellerde yer bulamayınca, plajlar, otoparklar yatakhaneye döndü

Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahlayan tatilcilerin ortaya koyduğu görüntüler ise pes dedirtti. 'Böyle tatil olmaz' dedirten görüntülerde otomobillerini otel gibi kullanıp içinde üç, dört kişi yatanlar, yine araçlarının başına kurdukları sofrayı olduğu gibi çöplük halinde bırakıp uykuya dalanlar ile açık havada yere serdikleri battaniyeler ya da şezlongların üzerinde sıralanmış şekilde uyuyanlar dikkati çekti.