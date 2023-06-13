Özel okulların yeni dönem fiyatları açıklandı
Özel okulların yeni eğitim öğretim dönemi için belirledikleri ücretler açıklandı. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı zam için yüzde 65 sınırı koysa da bu düzenleme ücretlerin artmasını engelleyemedi.
Hayat pahalılığı eğitimi de vurdu. MEB, yapılacak zam için yüzde 65 sınırı koydu ancak özel okulların fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan önlemler de yetersiz kaldı.
Özel okulların 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretleri fahiş artışları bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte ucuzdan pahalıya özel okul fiyatları...
Robert Kolej’in ara sınıf ücretlerinde ise makas gittikçe açılıyor. Öyle ki 2022-2023 eğitim öğretim yılında koleje başlayan öğrenciler için 228 bin 900 TL istenirken gelecek yıl 9. sınıfa gidecek bu öğrenciler yüzde 65 zam oranının uygulanmasıyla 377 bin 700 TL ücret ödeyecekler. 10, 11 ve 12. sınıflar için ise 295 bin TL ücret talep ediliyor. Bu durumda hazırlık sınıfına başlayacak öğrenci ile 12. sınıf arasında peşin ödemede 151 bin 400 TL’lik bir fark oluşuyor.
Liceo Italiano İtalyan Lisesi 100 bin TL
Galileo Galilei İtalyan Lisesi 195 bin TL