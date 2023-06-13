Özel okulların yeni dönem fiyatları açıklandı

Robert Kolej’in ara sınıf ücretlerinde ise makas gittikçe açılıyor. Öyle ki 2022-2023 eğitim öğretim yılında koleje başlayan öğrenciler için 228 bin 900 TL istenirken gelecek yıl 9. sınıfa gidecek bu öğrenciler yüzde 65 zam oranının uygulanmasıyla 377 bin 700 TL ücret ödeyecekler. 10, 11 ve 12. sınıflar için ise 295 bin TL ücret talep ediliyor. Bu durumda hazırlık sınıfına başlayacak öğrenci ile 12. sınıf arasında peşin ödemede 151 bin 400 TL’lik bir fark oluşuyor.