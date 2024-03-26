Pet shoplarda yasaklandı; internette satışlar patladı

"17 BİN LİRA"

A.A., fiyatlarla ilgili ise "Şecereli fiyat 17 bin lira. Bir beyaz var o da safkan British ama ona şereresiz olarak 12 bin diyorum. O da 6 aylık, o da golden point, çok güzel bir yavru. O da benim evimde, karma aşıları yapılmış, parazit aşıları yapılmış, siz bir tek çip ve kuduz aşısını yaptıracaksınız o kadar" dedi.