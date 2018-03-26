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  3. 26 Mart 2018 09:55

PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi keskin nişancılar tarafından öldü

PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi keskin nişancılar tarafından öldü

PKK’NIN ‘JOKERİ’ OYUN DIŞI

Elebaşı Şervan Derviş, terör örgütü tarafından birçok kirli iş için görevlendirilmiş, Kandil’in talimatlıyla bazen ‘sözcü’, bazen de ‘komutan’ kılığına girmişti. Son olarak PKK/PYD’nin Münbiç’te kurduğu sözde askeri meclisin sözcüsü olarak atanmıştı. Bu nedenle PKK içinde ‘joker’ olarak biliniyordu. İşgal altındaki Münbiç’i ziyaret eden ABD’li Korgeneral Paul E. Funk’la birlikte poz verip Türkiye’ye tehditler savurması ise büyük tepki çekmişti.

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PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi keskin nişancılar tarafından öldü

GÖĞSÜNDEN İKİ KURŞUN

ABD’nin ‘general’ olarak tanımladığı terörist Derviş, önceki gece PKK/PYD’nin Münbiç’teki sözde ana karargâhına gitmek için aracına binmeye çalıştığı sırada, kurşunların hedefi oldu. Derviş, kimliği belirlenemeyen bir keskin nişancı tarafından göğsünden 2 kez vuruldu. Teröristbaşının korumalarının hedef olmaktan korktukları için bir süre Derviş’e müdahalede bulunamadığı öğrenildi.

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PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi keskin nişancılar tarafından öldü

ERBİL’E GÖTÜRÜLDÜ

Şervan Derviş, daha sonra korumaları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Örgüt ‘ağır yaralı’, yerel kaynaklar ise öldüğü bilgisini geçti. Kandil’in talebi üzerine Derviş’in Erbil’e götürüldüğü ve Barzani’ye bağlı güçlerin hastane etrafında kuş uçurtmadığı öne sürüldü.

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PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi keskin nişancılar tarafından öldü

KATLİAMLARIYLA BİLİNİYOR

ABD silahlarına ve askerlerine güvenen PKK/PYD’li terörist Derviş, Münbiç’e harekâta hazırlanan Türkiye’yi tehdit etmeye kalkmıştı. Tıpkı Afrin’den ardına bile bakmadan kaçan teröristler gibi, “Müdahale olursa, Türk askerine cehennemi yaşatırız” demişti.

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