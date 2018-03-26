PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi keskin nişancılar tarafından öldü

PKK’NIN ‘JOKERİ’ OYUN DIŞI



Elebaşı Şervan Derviş, terör örgütü tarafından birçok kirli iş için görevlendirilmiş, Kandil’in talimatlıyla bazen ‘sözcü’, bazen de ‘komutan’ kılığına girmişti. Son olarak PKK/PYD’nin Münbiç’te kurduğu sözde askeri meclisin sözcüsü olarak atanmıştı. Bu nedenle PKK içinde ‘joker’ olarak biliniyordu. İşgal altındaki Münbiç’i ziyaret eden ABD’li Korgeneral Paul E. Funk’la birlikte poz verip Türkiye’ye tehditler savurması ise büyük tepki çekmişti.