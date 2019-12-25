Prens Philip son görüntüsüyle korkuttu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçtiğimiz hafta kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışı görüntülenen Prens'in gözlerindeki morluklar korkuttu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden ayrıldı.
98 yaşındaki Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü hastaneden dün itibariyle taburcu oldu ama objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etti.
Resmi unvanı Edinburgh Dükü olan prens, King Edward VII Hastanesi'nden ayrılmadan önce hemşirelerle tokalaşarak teşekkür etti.