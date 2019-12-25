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  3. 25 Aralık 2019 10:36

Prens Philip son görüntüsüyle korkuttu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçtiğimiz hafta kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışı görüntülenen Prens'in gözlerindeki morluklar korkuttu.

Prens Philip son görüntüsüyle korkuttu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden ayrıldı.

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Prens Philip son görüntüsüyle korkuttu

98 yaşındaki Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü hastaneden dün itibariyle taburcu oldu ama objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etti.

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Prens Philip son görüntüsüyle korkuttu

Resmi unvanı Edinburgh Dükü olan prens, King Edward VII Hastanesi'nden ayrılmadan önce hemşirelerle tokalaşarak teşekkür etti.

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Prens Philip son görüntüsüyle korkuttu

Prens Philip, ardından hastanenin kapısının önünde kendisini bekleyen Range Rover aracının ön koltuğuna binerek gitti.

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