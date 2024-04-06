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Rusya’da sel! Baraj patladı; yüzlerce kişi tahliye edildi

Rusya’da Ural Nehri’nin geçtiği Orenburg bölgesi hafta içinde sel altında kaldı. Yetkililer, yükselen su seviyesi sebebiyle dün Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını ve yüzlerce kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA
Rusya’da sel! Baraj patladı; yüzlerce kişi tahliye edildi - Resim: 1
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Rusya’da sel! Baraj patladı; yüzlerce kişi tahliye edildi - Resim: 2

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Ural Nehri’nin buzların erimesiyle su seviyesinin yükseldiğini, Orenburg bölgesi başta olmak üzere 36 bölgenin sel altında kaldığını duyurmuş ve yüzlerce kişiyi tahliye etmişti.

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Rusya’da sel! Baraj patladı; yüzlerce kişi tahliye edildi - Resim: 3

İlk belirlemelere göre Orenburg, Altay ve Samara bölgesinde 1970 konutun, 190 köprünün ve 120 otoyolun sel altında kaldığını açıklayan EMERCOM, dün Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını duyurdu.

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Rusya’da sel! Baraj patladı; yüzlerce kişi tahliye edildi - Resim: 4

Ekipler, bölgeye intikal ederek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı. 

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