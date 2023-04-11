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Sağanak yağış sokakları göle çevirdi

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Hazro ilçesinde dere taştı.

Sağanak yağış sokakları göle çevirdi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Sağanak yağış sokakları göle çevirdi - Resim: 2

Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nden geçen derenin üzerindeki köprünün ağzı, suyun getirdiği materyallerle kapanınca taştı. 

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Sağanak yağış sokakları göle çevirdi - Resim: 3

Su, cadde ve sokaklara akarken, belediye ekipleri, iş makinesiyle köprünün ağzında temizlik yapılarak suyun dereden akmasını sağladı.

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Sağanak yağış sokakları göle çevirdi - Resim: 4

Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 3-5 derece düşeceğini, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağının tahmin edildiğini duyurdu. (DHA)

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