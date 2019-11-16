  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Kasım 2019 16:34

Sarı Yelekliler yeniden sokakta

Fransa'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesiyle başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinin birinci yıl dönümünde göstericiler yeniden sokaklara çıktı.

Sarı Yelekliler yeniden sokakta

Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümündeki gösterilerde Paris'te meydanlarda toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericilerin yürüyüşe geçmeye hazırlandıkları anda polisin müdahalesi başladı. Polis ekipleri zaman zaman göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

1/ 4
Sarı Yelekliler yeniden sokakta

Yetkililerin verdiği bilgilere göre en az 24 göstericinin gözaltına aldığı açıklandı.

2/ 4
Sarı Yelekliler yeniden sokakta

Sarı Yelekliler’in eylemleri Fransa'da geçen yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Gösteriler akaryakıt fiyatlarındaki artış ve Macron yönetiminin politikaları üzerine başlamıştı.

3/ 4
Sarı Yelekliler yeniden sokakta

Gösterilerin zirve yaptığı tarihlerde 300 binden fazla kişinin katıldığı eylemler düzenlenmiş polis çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Uzunca bir süredir eylemlerin yıl dönümünde yeniden sokağa çıkma çağrısı yapılıyordu.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM