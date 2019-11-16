Sarı Yelekliler yeniden sokakta
Fransa'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesiyle başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinin birinci yıl dönümünde göstericiler yeniden sokaklara çıktı.
Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümündeki gösterilerde Paris'te meydanlarda toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericilerin yürüyüşe geçmeye hazırlandıkları anda polisin müdahalesi başladı. Polis ekipleri zaman zaman göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Sarı Yelekliler’in eylemleri Fransa'da geçen yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Gösteriler akaryakıt fiyatlarındaki artış ve Macron yönetiminin politikaları üzerine başlamıştı.