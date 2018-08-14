Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor
Marmaris'te, aşırı sıcaklardan bunalan yerli- yabancı turistler, Turgut Şelalesi'nin 15- 16 derecelik suyunda serinliyor.
Etrafını çeviren dev çınar ve sığla ağaçlarından güneş ışığının çok fazla giremediği, yaklaşık 7 metre yükseklikten akan Turgut Şelalesi, Marmaris'e gelen yerli-yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor.
Günlük safari turlarına katılan turistler, Turgut Mahallesi'ndeki şelaleye, ahşap köprü ve patika yollardan geçerek ulaşıyor.
'Atlamak yasak' tabelasına aldırış etmeyen ziyaretçiler, kendilerini şelalenin serin suyuna bırakıyor. Şelalenin 15- 16 derecelik suyuna girmek ise cesaret istiyor.