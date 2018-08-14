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  3. 14 Ağustos 2018 09:43

Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor

Marmaris'te, aşırı sıcaklardan bunalan yerli- yabancı turistler, Turgut Şelalesi'nin 15- 16 derecelik suyunda serinliyor.

Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor

Etrafını çeviren dev çınar ve sığla ağaçlarından güneş ışığının çok fazla giremediği, yaklaşık 7 metre yükseklikten akan Turgut Şelalesi, Marmaris'e gelen yerli-yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor.

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Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor

Günlük safari turlarına katılan turistler, Turgut Mahallesi'ndeki şelaleye, ahşap köprü ve patika yollardan geçerek ulaşıyor.

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Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor

'Atlamak yasak' tabelasına aldırış etmeyen ziyaretçiler, kendilerini şelalenin serin suyuna bırakıyor. Şelalenin 15- 16 derecelik suyuna girmek ise cesaret istiyor.

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Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor

Azerbaycan'dan Marmaris'e tatile gelen Victoria Sarafanova, "Anlatılandan daha güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini istiyorum. Yemyeşil, doğa harikası. Tüm günün yorgunluğunu burada attım. Su buz gibi ve insanı dinç yapıyor" dedi.

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