Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor

Azerbaycan'dan Marmaris'e tatile gelen Victoria Sarafanova, "Anlatılandan daha güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini istiyorum. Yemyeşil, doğa harikası. Tüm günün yorgunluğunu burada attım. Su buz gibi ve insanı dinç yapıyor" dedi.



