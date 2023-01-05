Sizin savunmanız da batsın, şakanız da! Genç kadını kör ediyorlardı

Sanıklar A.K. ve B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında H.A.'ı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2'şer yıla kadar, Serap Y. ve Medine B.'ye karşı ise 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından toplam 3'er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, bugün Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.