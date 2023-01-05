Sizin savunmanız da batsın, şakanız da! Genç kadını kör ediyorlardı
Mersin'de 2 arkadaşıyla kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki genç kadını motosikletten attıkları içi su dolu balonla gözünden yaralayan 2 zanlı savunmalarında balonu 'şaka' amaçlı attıklarını söyledi.
Olay, 18 Kasım'da, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi H.A., saat 21.00 sıralarında arkadaşları Serap Y. ve Medine B. ile dışarı çıktı. Bu sırada motosikletle geçen A.K. ve B.K., kaldırımda yürüyen genç kızların üzerine içi su dolu balon attı.
Balon H.A.'ın sağ gözüne isabet etti. Yere yığılan H.A., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Korneası zarar gören H.A., taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler A.K. ve B.K.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sanıklar A.K. ve B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında H.A.'ı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2'şer yıla kadar, Serap Y. ve Medine B.'ye karşı ise 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından toplam 3'er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, bugün Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.