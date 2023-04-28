Şoke eden görüntüler: 3 kadını tekme tokat döve döve kaçırdılar
Bursa'da dün akşam yaşanan korkunç olayda kaldırımda yürüyen 3 kadına saldıran ve kadınları tekme tokat darp eden şehir eşkıyaları kadınları zorla bir taksiye bindirerek kaçırdılar. Dehşete düşüren olay saniye saniye kameralara yansıdı...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kişinin, kaldırımda yürüyen 3 kadını tekme- tokat dövüp, ardından saçlarından tutup zorla taksiye bindirerek uzaklaşmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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DHA'nın haberine göre polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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İnegöl'de dün gece meydana gelen olayda; Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi, kaldırımda yürüyen üç kadına saldırıp tekme- tokat dövdü.
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Saldırganlar, dövdükleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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