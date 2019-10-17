Tansiyon düşmüyor ! Sokaklar yine savaş alanına döndü
İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarının ardından başlayan protestolar üçüncü gününe girdi. Gece boyu devam eden gösterilerde 80 kişi yaralandı.
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestoların 3'üncü gecesinde en az 80 kişinin yaralandığı bildirildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından yapılan açıklamada, protestoların üçüncü ve en şiddetli gecesinde, 46'sı polis memuru 80 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 33 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 4 protestocunun kamu düzenini bozma suçundan tutuklandığı kaydedildi.