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  3. 17 Ekim 2019 15:35

Tansiyon düşmüyor ! Sokaklar yine savaş alanına döndü

İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarının ardından başlayan protestolar üçüncü gününe girdi. Gece boyu devam eden gösterilerde 80 kişi yaralandı.

Tansiyon düşmüyor ! Sokaklar yine savaş alanına döndü

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestoların 3'üncü gecesinde en az 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Tansiyon düşmüyor ! Sokaklar yine savaş alanına döndü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından yapılan açıklamada, protestoların üçüncü ve en şiddetli gecesinde, 46'sı polis memuru 80 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Tansiyon düşmüyor ! Sokaklar yine savaş alanına döndü

Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 33 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 4 protestocunun kamu düzenini bozma suçundan tutuklandığı kaydedildi.

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Tansiyon düşmüyor ! Sokaklar yine savaş alanına döndü

Katalonya'nın en büyük kenti Barcelona'da dün geceki protestolara katılan 10 binlerce kişi polisle çatıştı. Göstericilerden bazıları sokaklarda kurdukları barikatları, araçları ve çöp kutularını ateşe verdi. Protestocular, "Sokaklar her zaman bizim olacak!" sloganları attı.

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