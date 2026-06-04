Tarlada 18, markette 91 TL! Fiyat uçurumu yüzde 388'e ulaştı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat uçurumunu açıkladı. Tarlada 18,75 TL olan elma markette 91,59 TL'ye satılarak %388,5 ile fiyat farkında rekor kırdı.
Gıda enflasyonu ve tarım ürünlerindeki fiyat dalgalanmaları vatandaşın ve üreticinin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayı itibarıyla üretici ile market fiyatları arasındaki devasa makası ve tarımsal girdi maliyetlerindeki son durumu kamuoyu ile paylaştı.
Tarladan Markete Fiyat Uçurumu: Elma 4.9 Kat Fazlaya Satılıyor
TZOB verilerine göre; mayıs ayında tarladan sofraya gelen süreçte fiyatı en çok katlanan ürün elma oldu. Bayraktar'ın açıklamasına göre, tarlada 18 lira 75 kuruş olan elma market reyonlarında 91 lira 59 kuruşa satılarak tam 4,9 katlık bir fiyat farkı oluşturdu. Elmadaki %388,5'lik bu uçurumu; %278,6 (3,8 kat) ile havuç, %215,3 (3,2 kat) ile kabak ve %206,5 (3,1 kat) ile fındık takip etti. Fındığın üreticide 410 lira, markette ise 1256 lira olduğu görüldü.
Kuru Soğanda Arz Krizi
Fiyat değişimlerinin bölgesel ve iklimsel nedenlerine de değinen Bayraktar, özellikle İç Anadolu Bölgesi'ndeki depolarda kuru soğan ve patates kalmaması ile Çukurova ve İzmir bölgelerinde hasadın yeni başlamasının pazarda "arz düşüklüğü" yarattığını belirtti. Bu durum kuru soğanın markette %44,7, üreticide ise %77,2 oranında zamlanmasına neden oldu.
Fiyatı En Çok Düşen Ürünler
Öte yandan, havaların mevsim normallerinde ve iyi seyretmesi tarla ürünlerinde verimi artırdı. Artan verim ve arz sayesinde domates üreticide %54,7, sivri biber ise markette %54,3 oranında ucuzlayarak mayıs ayının fiyatı en çok düşen ürünleri oldu.