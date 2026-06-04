Tarlada 18, markette 91 TL! Fiyat uçurumu yüzde 388'e ulaştı

Tarladan Markete Fiyat Uçurumu: Elma 4.9 Kat Fazlaya Satılıyor

TZOB verilerine göre; mayıs ayında tarladan sofraya gelen süreçte fiyatı en çok katlanan ürün elma oldu. Bayraktar'ın açıklamasına göre, tarlada 18 lira 75 kuruş olan elma market reyonlarında 91 lira 59 kuruşa satılarak tam 4,9 katlık bir fiyat farkı oluşturdu. Elmadaki %388,5'lik bu uçurumu; %278,6 (3,8 kat) ile havuç, %215,3 (3,2 kat) ile kabak ve %206,5 (3,1 kat) ile fındık takip etti. Fındığın üreticide 410 lira, markette ise 1256 lira olduğu görüldü.