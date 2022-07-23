TESK Başkanı: Esnafımızın sırtında kambur olan kira stopajı kaldırılmalı

"Bu yük esnafımıza ağır geliyor" diyen TESK Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

Kovid-19 salgını döneminde devreye alınan uygulamayla stopaj iş yeri kiralarında yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmüştü. Ancak yeniden yüzde 20 kira stopaj oranına geri dönülmesi esnafımızın üzerinde haksız bir yük oluşturuyor. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı.