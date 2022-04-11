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Tırtıl sürüsünün yolculuğu kameraya yansıdı

Çanakkale'de tırtıl sürüsünün tek sıra halinde yaptığı yolculuk ilginç görüntüler oluşturdu.

Tırtıl sürüsünün yolculuğu kameraya yansıdı - Resim: 1

Gelibolu Yarımadası`nda ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergiliyor.

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Tırtıl sürüsünün yolculuğu kameraya yansıdı - Resim: 2

Hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların yaptığı tek sıra yolculuk ilgi çekti.

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Tırtıl sürüsünün yolculuğu kameraya yansıdı - Resim: 3

Conkbayırı civarında görülen onlarca tırtılın birbiri ardına sıralanıp hareket ettiğini gören vatandaşlar anı cep telefonları kameralarıyla görüntüledi.

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Tırtıl sürüsünün yolculuğu kameraya yansıdı - Resim: 4

Zaman zaman rüzgarın etkisi ile sıradan kopup sürüklenen tırtıllar yeniden sıraya girebilmek için mücadele verdi.

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