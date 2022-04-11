Tırtıl sürüsünün yolculuğu kameraya yansıdı
Çanakkale'de tırtıl sürüsünün tek sıra halinde yaptığı yolculuk ilginç görüntüler oluşturdu.
Gelibolu Yarımadası`nda ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergiliyor.
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Hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların yaptığı tek sıra yolculuk ilgi çekti.
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Conkbayırı civarında görülen onlarca tırtılın birbiri ardına sıralanıp hareket ettiğini gören vatandaşlar anı cep telefonları kameralarıyla görüntüledi.
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Zaman zaman rüzgarın etkisi ile sıradan kopup sürüklenen tırtıllar yeniden sıraya girebilmek için mücadele verdi.
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