Toplu taşımada unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

"BİZİM HOBİMİZ BU"

Geçen yılki ihaleyi de kendisinin kazandığını hatırlatan Korkmaz "Bu sene de bana nasip oldu. Fiyatlar yükseğe gidiyor, ilgisi, alakası olmayan insanlar katılıyor. Almayacağı mala fiyat verenler oluyor. Teminatlı olsa bu fiyatlar verilmez. Ben 35 senedir bu işi yapıyorum, bizim hobimiz bu. Türk Hava Yolları, değişik havalimanlarının ihalesine katılıyorum, mağazamda satıyorum. Bir hobi haline geldi. Yerimiz Avcılar’da, merak eden gelip görsün. Malları, piyasadaki değerlerin üzerinden daha aşağıya satıyoruz" dedi.