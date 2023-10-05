Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir

Barajdan alınan su geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 düşmüştü

İHA'nın haberine göre, 17 milyon 530 bin metreküp dolum hacmine sahip olan Mumcular Barajı'nda 1 Ocak 2023 itibariyle sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildi. Su rezervlerinin düşüklüğü nedeniyle yaz aylarında daha büyük su sorunlarının yaşanmaması için 25 Nisan’a kadar Mumcular Barajı'ndan su alınmadı. 26 Nisan itibariyle barajdan su alınarak Bodrum halkına verilmeye başlandı. Bu süreçte ise Bodrum’un kış nüfusunun yaz nüfusuna göre düşük olması nedeniyle alternatif su kaynaklarından besleme yapıldı.