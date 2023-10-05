Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir
Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Mumcular Barajı kuruma noktasına geldi.
Son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak seviyesi geçtiğimiz yıllara göre çok düşük kalan Mumcular Barajı'ndaki su tükendi. Bodrum Mumcular Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8 dolaylarına düşmesi üzerine baraj kapatılarak su iletimi kesildi.
Barajdan alınan su geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 düşmüştü
İHA'nın haberine göre, 17 milyon 530 bin metreküp dolum hacmine sahip olan Mumcular Barajı'nda 1 Ocak 2023 itibariyle sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildi. Su rezervlerinin düşüklüğü nedeniyle yaz aylarında daha büyük su sorunlarının yaşanmaması için 25 Nisan’a kadar Mumcular Barajı'ndan su alınmadı. 26 Nisan itibariyle barajdan su alınarak Bodrum halkına verilmeye başlandı. Bu süreçte ise Bodrum’un kış nüfusunun yaz nüfusuna göre düşük olması nedeniyle alternatif su kaynaklarından besleme yapıldı.
Barajın DSİ tarafından yüzde 66’lık kısmının tarımsal sulama, yüzde 36’lık kısmının ise içme suyu olarak verilmesi nedeniyle bu yıl sadece Mumcular Barajı'ndan Bodrum’a 3,38 milyon metreküp içme suyu sağlanabildi. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 6,9 milyon metreküp olarak tespit edilmişti. Her geçen yıl düşen baraj seviyeleri bu yıl etkisini daha da artırırken, barajdan yarımadaya su verilmesi tamamen sona erdi.
Ülgen: “Bodrum’da su kaynaklı sorun yaşanabilir”
Bodrum Mumcular Barajı'ndaki su sorunu ile ilgili yazılı açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, yer altı su kaynaklarının azalması, yağışların istenilen düzeyde olmaması ve artan su kullanımı nedeniyle özellikle Bodrum’da önemli bir su sıkıntısı yaşandığını söyledi.