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Türkiye bunu konuşuyor: Erkek gelin olayında şoke eden detaylar

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gelinin erkek çıktığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu. Şehri karıştıran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Türkiye bunu konuşuyor: Erkek gelin olayında şoke eden detaylar - Resim: 1

Aydın'da filmlere konu olabilecek bir olay yaşandı. Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak M.K. ile düğün yaptı.

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Türkiye bunu konuşuyor: Erkek gelin olayında şoke eden detaylar - Resim: 2

Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.

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Türkiye bunu konuşuyor: Erkek gelin olayında şoke eden detaylar - Resim: 3

İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.

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Türkiye bunu konuşuyor: Erkek gelin olayında şoke eden detaylar - Resim: 4

Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen M.K.'nın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

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