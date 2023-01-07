Türkiye bunu konuşuyor: Erkek gelin olayında şoke eden detaylar
Aydın'ın Karacasu ilçesinde gelinin erkek çıktığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu. Şehri karıştıran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Aydın'da filmlere konu olabilecek bir olay yaşandı. Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak M.K. ile düğün yaptı.
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Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.
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İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.
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Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen M.K.'nın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
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