Türkiye'deki ''kartpostallık'' sisin içinden radyasyon çıktı!

Cumartesi günü itibarıyla Batman ve çevre illerde yağışın bölgeyi terk etmesiyle birlikte yoğun sis yaşanabileceğine dikkat çeken Akgül, “Diyarbakır 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün Diyarbakır ve Batman’da sabah saatlerinde başlayacak ve perşembe, cuma günleri yer yer devam edecek olan hafif sağanak yağış geçişleriyle birlikte günlerdir devam eden sisin bugünden itibaren azalması beklentilerimiz arasında. Cumartesi günü yağışın bölgemizi terk etmesiyle birlikte sisin ve pusun Batman çevrelerinde yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor. Fakat bu tahminin tutarlılık ihtimali önümüzdeki günlerde bölgemizden yaptığımız takip ve değerlendirmelerle daha yüksek hale gelecek” dedi.