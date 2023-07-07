Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı

“350 ile 400 kilo civarında kıraç alanlarda verim aldığımız yerler var”

Bahar yağışlarının ovada olumlu yönde etkilendiğini aktaran Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya bölgesinde kıraç alanlardaki verimlerimiz geçtiğimiz yıllara göre çok güzel. Yaklaşık olarak 350 ile 400 kilo civarında kıraç alanlarda verim aldığımız yerler var. Tabii yağışa bağlı yağışın olmadığı yerlerde daha düşük verimlerin alındığı bölgelerimiz de var. Sulu alanlarımızda herhangi bir problem yok. Bu alanlarda da 900 kiloya kadar 1 dekardan verimlerimiz çıkıyor. Bu da bu yıl için gayet iyi bir verim. İnşallah bu şekilde devam eder. Tabii bu verimler geçen yılı aratmıyor. Geçen yılki verimlerle aşağı yukarı aynı verimler çıkıyor. Geçen yıl kar yağışlarımız güzeldi. Bu sene kar yağmadı ama bahar yağışlarımız güzel. Bu da verimi doğrudan etkileyen unsurlardan biri şu anda geçen yılla aşağı yukarı aynı verimleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.