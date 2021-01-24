Uğur Mumcu unutulmadı!
24 Ocak 1993'te evinin önünde suikaste kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.
Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.
Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile sevenleri katıldı.