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  4. Ukrayna sınırında savaş provası! Rusya resmen başlattı

Ukrayna sınırında savaş provası! Rusya resmen başlattı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş geriliminin fitili bir kez daha ateşlendi. 

Ukrayna sınırında savaş provası! Rusya resmen başlattı - Resim: 1

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizinin yeni perdesi, bugün açıldı.

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Ukrayna sınırında savaş provası! Rusya resmen başlattı - Resim: 2

Rusya-Belarus askeri güçlerinin denetlenmesinin yapılacağı Müttefik Kararlılığı 2022 ortak askeri tatbikatı, bu sabah saatlerinde başladı.

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Ukrayna sınırında savaş provası! Rusya resmen başlattı - Resim: 3

NATO arasında gerginliğin devam ettiği bir dönemde planlanan ortak askeri tatbikat, 20 Şubat tarihlerine kadar sürecek.

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Ukrayna sınırında savaş provası! Rusya resmen başlattı - Resim: 4

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birliklerinin de yer alacağı tatbikata, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin de Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

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