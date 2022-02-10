Ukrayna sınırında savaş provası! Rusya resmen başlattı
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş geriliminin fitili bir kez daha ateşlendi.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizinin yeni perdesi, bugün açıldı.
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Rusya-Belarus askeri güçlerinin denetlenmesinin yapılacağı Müttefik Kararlılığı 2022 ortak askeri tatbikatı, bu sabah saatlerinde başladı.
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NATO arasında gerginliğin devam ettiği bir dönemde planlanan ortak askeri tatbikat, 20 Şubat tarihlerine kadar sürecek.
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Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birliklerinin de yer alacağı tatbikata, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin de Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.
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