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Ukrayna'da siviller askeri eğitim alıyor

Rusya'nın çeşitli bahaneler ile Ukrayna'yı işgal etmesiyle Ukrayna halkı topraklarını savunmak için direnişe geçti. İşte Ukrayna halkının direnişinden kareler...

Ukrayna'da siviller askeri eğitim alıyor - Resim: 1

İşgalin 7. gününde 500 binden fazla sivil mülteci durumuna düştü, yüzlerce sivil hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ukrayna'da siviller askeri eğitim alıyor - Resim: 2

Bir yandan Rus ordusu Kiev'i kuşatmaya hazırlanırken, diğer yandan Ukraynalı siviller direniş için askeri eğitime tabi tutuluyor.

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Ukrayna'da siviller askeri eğitim alıyor - Resim: 3

Dnipro kentinde yaşayan siviller ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor.

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Ukrayna'da siviller askeri eğitim alıyor - Resim: 4

Ukrayna'da sivillerin savaş altında askeri eğitimi

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