Ukrayna'da siviller askeri eğitim alıyor
Rusya'nın çeşitli bahaneler ile Ukrayna'yı işgal etmesiyle Ukrayna halkı topraklarını savunmak için direnişe geçti. İşte Ukrayna halkının direnişinden kareler...
İşgalin 7. gününde 500 binden fazla sivil mülteci durumuna düştü, yüzlerce sivil hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Bir yandan Rus ordusu Kiev'i kuşatmaya hazırlanırken, diğer yandan Ukraynalı siviller direniş için askeri eğitime tabi tutuluyor.
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Dnipro kentinde yaşayan siviller ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor.
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Ukrayna'da sivillerin savaş altında askeri eğitimi
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