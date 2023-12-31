Uludağ'da karsız yılbaşı! Oteller boş kaldı

'KAR YOK AMA AKŞAM FESTİVAL VAR'

Yeni yılı ailesi ile geçirmek için İstanbul'dan gelen Cansu Tercumen, daha önce de Uludağ'a geldiklerini belirterek, "Bugün buradayım. Daha kar yok ama keyifli, eğlenceli. Akşam festival var onu bekliyorum. Yeni yıldan beklentim huzur, sağlık ve para" dedi. Kırklareli'nden yılbaşı tatili için Uludağ'a gelen Alaattin Zofun ise Uludağ'a ilk kez geldiğini söyleyerek, "Kar olsaydı daha güzel olurdu. Şansımıza bu sene kar yağmadı. Kar yok ama teleferikler çok güzel, hoşumuza gitti" diye konuştu.