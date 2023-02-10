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Vedat Milor'den enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında yardım çağrısı

Vedat Milor, depremde enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz için yardım çağrısında bulundu.

Vedat Milor'den enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında yardım çağrısı - Resim: 1

Fenomen Taha Duymaz ve ailesi, Hatay’ı da etkileyen depremin ardından enkaz altında kaldı. Acı haberi ünlü fenomenin ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından duyurdu.

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Vedat Milor'den enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında yardım çağrısı - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Taha Duymaz'ın olduğu enkaza AFAD'ın geldiğini bildirmişti. CZN Burak yeni açıklamasında son durumu paylaşırken, Vedat Milor'den ise heyecanlandıran bir açıklama geldi.

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Vedat Milor'den enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında yardım çağrısı - Resim: 3

Vedat Milor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Taha Duymaz ve ailesi için acil termal kamera ve ses kayıt cihazı gerektiği söylendi.

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Vedat Milor'den enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında yardım çağrısı - Resim: 4

Bina hayat üçgeni şeklinde yıkıldığından o binada yaşayanların hayatta olma ihtimali var. Adres: Akevler Mahallesi, 432 sokak 2/2 BEDİ SABUNCU ORTAOKULU YANI, ANTAKYA” dedi.

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