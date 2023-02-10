Vedat Milor'den enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında yardım çağrısı
Vedat Milor, depremde enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz için yardım çağrısında bulundu.
Fenomen Taha Duymaz ve ailesi, Hatay’ı da etkileyen depremin ardından enkaz altında kaldı. Acı haberi ünlü fenomenin ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından duyurdu.
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Taha Duymaz'ın olduğu enkaza AFAD'ın geldiğini bildirmişti. CZN Burak yeni açıklamasında son durumu paylaşırken, Vedat Milor'den ise heyecanlandıran bir açıklama geldi.
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Vedat Milor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Taha Duymaz ve ailesi için acil termal kamera ve ses kayıt cihazı gerektiği söylendi.
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Bina hayat üçgeni şeklinde yıkıldığından o binada yaşayanların hayatta olma ihtimali var. Adres: Akevler Mahallesi, 432 sokak 2/2 BEDİ SABUNCU ORTAOKULU YANI, ANTAKYA” dedi.
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