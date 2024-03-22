Yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazanın haberini aldığı anlar kamerada
Yazar Eylem Tok'un, O.A.'ya çarparak ölümüne neden olan oğlu T.C.'nin kaza haberini aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Göktürk'te bir kafede otururken gelen telefonla paniğe kapılan Eylem Tok'un oradan kalkarak uzaklaştığı görülüyor.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki O.A. hayatını kaybetmiş, ardından anne ve oğlu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçmıştı.
Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kaza yaptığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmadan önce Göktürk'te bir kafede oturan Yazar Eylem Tok'un gelen telefonla telaşlanarak oradan hızla kalktığı görülüyor.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki O.A. hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.