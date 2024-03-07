Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu

Ramazana sayılı günler kala hurmalar tezgahlara çıktı. Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitler bu yılın favorileri arasında yer alıyor. Çarşıda her bütçeye uygun hurma satışı yapılmakla birlikte, kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL olarak belirlendi. Tane ile satılan jumbo hurmalar ise 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor.