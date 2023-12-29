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Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu

Milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil ağır sınıf torpido AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

Kaynak: İHA
Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu - Resim: 1

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından milli torpido ‘AKYA’nın hedefi tam isabetle vurarak imha ettiği anları paylaştı. 

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Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu - Resim: 2

‘Mavi vatan’ vurgusu yapılan paylaşımda, “Mavi vatanın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu - Resim: 3

Akya, milli imkanlarla geliştirilen, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpidodur. 

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Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu - Resim: 4

AKYA yüksek hız, uzun menzil, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahiptir. Ayrıca su üstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümü de kullanılmaktadır.

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