Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu

‘Mavi vatan’ vurgusu yapılan paylaşımda, “Mavi vatanın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.