Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu
Milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil ağır sınıf torpido AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.
Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından milli torpido ‘AKYA’nın hedefi tam isabetle vurarak imha ettiği anları paylaştı.
‘Mavi vatan’ vurgusu yapılan paylaşımda, “Mavi vatanın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
Akya, milli imkanlarla geliştirilen, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpidodur.
AKYA yüksek hız, uzun menzil, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahiptir. Ayrıca su üstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümü de kullanılmaktadır.