Yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'ın son hali görüntülendi

10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri de Adıyaman oldu. Yüzlerce binanın, caminin, çarşının, iş yerlerinin neredeyse yerle bir olduğu, birçok insanın hayatını kaybettiği il için, yurt içinden ve yurt dışından gelen arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.