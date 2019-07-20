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  3. 20 Temmuz 2019 12:11

Türkiye'de keşfedildi: Burası ''Kara Leylek Kanyonu''

Elazığ’da Keban ve Karaya Barajı’nın bağlantısında yeni keşfedilen 'Kara Leylek Kanyonu'nda, Türkiye’de nadir görülen çok sayıda kara leyleğin yuvasının olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de keşfedildi: Burası ''Kara Leylek Kanyonu''

Elazığ’da Keban ve Karaya Barajı’nın bağlantısında gözden uzak yaşayan kara leyleklerin bulunduğu kanyon keşfedildi.

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Türkiye'de keşfedildi: Burası ''Kara Leylek Kanyonu''

Vali Çetin Oktay Kaldırım da bölgeyi ziyaret ederek kanyonun ismini 'Kara Leylek' koydu. Bölgede yaşamlarını devam ettiren bazı kara leylekler ve yavruları görüntülendi.

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Türkiye'de keşfedildi: Burası ''Kara Leylek Kanyonu''

Üç tarafı sularla çevrili Türkiye’nin yarım adası konumundaki Elazığ’da, bazı bölgelerin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

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Türkiye'de keşfedildi: Burası ''Kara Leylek Kanyonu''

Vali Çetin Oktay Kaldırım, kentte daha önce birçok kişinin bilmediği yerleri, sürekli ziyaret ettiği bölge sakinlerinden öğrenerek inceleme yapıyor.

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