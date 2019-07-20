Türkiye'de keşfedildi: Burası ''Kara Leylek Kanyonu''
Elazığ’da Keban ve Karaya Barajı’nın bağlantısında yeni keşfedilen 'Kara Leylek Kanyonu'nda, Türkiye’de nadir görülen çok sayıda kara leyleğin yuvasının olduğu ortaya çıktı.
Elazığ’da Keban ve Karaya Barajı’nın bağlantısında gözden uzak yaşayan kara leyleklerin bulunduğu kanyon keşfedildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım da bölgeyi ziyaret ederek kanyonun ismini 'Kara Leylek' koydu. Bölgede yaşamlarını devam ettiren bazı kara leylekler ve yavruları görüntülendi.
Üç tarafı sularla çevrili Türkiye’nin yarım adası konumundaki Elazığ’da, bazı bölgelerin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.