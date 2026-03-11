Türkiye'nin turizm başkentinde isyan ettiren turizm: Nesli tehdit altındaki Akdeniz fokları hedefte!
Dünya genelinde sadece 900 kadar bireyi kalan ve nesli kritik derecede tehlikede olan Akdeniz fokları, Antalya Gazipaşa'daki insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya. Yerli ve yabancı turistlere fokların yaşadığı mağaraları "turistik gezi" olarak pazarlayan bir şahsın, fokları yuvalarında ürküttüğü görüntüler büyük bir tepkiye yol açtı.
Kaynak: DHA
Antalya Gazipaşa’da, nesli kritik tehlike altındaki Akdeniz foklarının yuva olarak kullandığı mağaralara turistleri götüren bir şahıs tepki çekti.
Uzmanlar, dünyanın sadece 4 bölgesinde yaşayabilen ve toplam sayısı 900 civarında olan fokların bu baskıdan ciddi zarar gördüğünü belirtiyor.
SAD-AFAG Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, Akdeniz foklarının aslında mağaralarda yaşamayı tercih eden bir tür olmadığını, yoğun insan baskısı nedeniyle buralara "sığınmak zorunda" kaldıklarını belirtti.
Kıraç, "Zaten insan baskısından kaçıp son sığınaklarına giren bu canlıları orada rahatsız etmek, türün geleceği için büyük bir risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
