7.5 aylık hamile olan Demet Evgar'dan bornozlu poz: ''Çıplaklık moda oldu''

BORNOZLU PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

İlk çocuğunu dünyaya getirecek olan Evgar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştiren ünlü oyuncu, masaj sonrası pembe bornozuyla verdiği pozları Istagram hesabından yayınladı.