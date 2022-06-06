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  4. 7.5 aylık hamile olan Demet Evgar'dan bornozlu poz: ''Çıplaklık moda oldu''

7.5 aylık hamile olan Demet Evgar'dan bornozlu poz: ''Çıplaklık moda oldu''

'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar'dan bornozlu paylaşımlar geldi.

7.5 aylık hamile olan Demet Evgar'dan bornozlu poz: ''Çıplaklık moda oldu'' - Resim: 1

Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, şimdilerde 'Mavi' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

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7.5 aylık hamile olan Demet Evgar'dan bornozlu poz: ''Çıplaklık moda oldu'' - Resim: 2

BORNOZLU PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
İlk çocuğunu dünyaya getirecek olan Evgar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştiren ünlü oyuncu, masaj sonrası pembe bornozuyla verdiği pozları Istagram hesabından yayınladı.

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7.5 aylık hamile olan Demet Evgar'dan bornozlu poz: ''Çıplaklık moda oldu'' - Resim: 3

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Demet Evgar'ın paylaşımları takipçilerinden 8 binden fazla beğeni aldı.

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7.5 aylık hamile olan Demet Evgar'dan bornozlu poz: ''Çıplaklık moda oldu'' - Resim: 4

Evgar'ın çok sayıda yorum alan paylaşımı bazı takipçileri tarafından eleştirilirken, bazıları tarafından beğenildi.

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