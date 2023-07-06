Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel'den olay paylaşımlar
Bir süre önce rapçi Sefo ile olan ilişkisini noktalayan ve adı Sergen Yalçın ile anılan güzel oyuncu Melisa Döngel son pozlarıyla mest etti.
Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel hakkındaki aşk iddiası gündem oldu.
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Rapçi Sefo'dan ayrılan Melisa Döngel, gönlünü Sergen Yalçın'a kaptırdı. İddiaya göre ikili, Alaçatı'da tatil yaptı. Aralarında 27 yaş fark olan ikili iddialara yanıt vermedi.
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İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel deniz kenarından dekolteli tarzıyla verdiği pozları paylaştı.
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Melisa Döngel'i görenler "Sergen Yalçın zevkli adam" yorumlarında bulundu.
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