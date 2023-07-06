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  4. Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel'den olay paylaşımlar

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel'den olay paylaşımlar

Bir süre önce rapçi Sefo ile olan ilişkisini noktalayan ve adı Sergen Yalçın ile anılan güzel oyuncu Melisa Döngel son pozlarıyla mest etti.

Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel'den olay paylaşımlar - Resim: 1

Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel hakkındaki aşk iddiası gündem oldu.

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Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel'den olay paylaşımlar - Resim: 2

Rapçi Sefo'dan ayrılan Melisa Döngel, gönlünü Sergen Yalçın'a kaptırdı. İddiaya göre ikili, Alaçatı'da tatil yaptı. Aralarında 27 yaş fark olan ikili iddialara yanıt vermedi.

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Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel'den olay paylaşımlar - Resim: 3

İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel deniz kenarından dekolteli tarzıyla verdiği pozları paylaştı.

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Adı Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel'den olay paylaşımlar - Resim: 4

Melisa Döngel'i görenler "Sergen Yalçın zevkli adam" yorumlarında bulundu.

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