Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf
Türk Pop Müziğin usta ismi Ajda Pekkan "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.
Geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan’ın hayatının film olacağı ve ünlü sanatçının bu projeye sıcak baktığı aktarılmış hatta Ajda Pekkan’ı Serenay Sarıkaya’nın canlandıracağı öne sürülmüştü. Şimdi ise Ajda Pekkan, bir dergi için kamera karşısına geçti. Özel hayatı ve kariyeri hakkında konuşan Ajda Pekkan, anne olmanın içinde bir ukde kaldığını belirtti.Sahnedeki enerjisiyle ve tercih ettiği cesur kostümlerle sık sık gündeme gelen Ajda Pekkan son röportajı ve fotoğrafları ile Harper's Bazaar Ocak 2024 kapağında yer aldı.
Dergiye samimi açıklamalarda bulunan Türk pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, çocuk özlemini ve içinde ukde kalan annelik duygusunu anlattı.Geçtiğimiz haftalarda 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Pekkan, "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.Çocuk ve annelik konusuyla ilgili ilk kez bu kadar açık bir şekilde içini döken Pekkan, "Belki bir Süperstar olmazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Daha genç yaşta hayatın koşturması, kaosu ve kariyer stresi içinde bunu göremedim. Düşünemedim... Anne olmak kesinlikle içimde ukde kalmış bir konu benim için." cevabını verdi.
Ajda Pekkan, “Bu kariyeri oluştururken nelere özellikle dikkat ettiniz? Sizi, siz yapan değerler neler?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: Beni ben yapan değerlerin başında, kendime verdiğim değer geliyor.Kendimi, hayatımı ve insanları önemsiyorum. Kariyerimin başından beri en dikkat ettiğim husus bu oldu. Yaptığım her işte hem kendime hem de çevremdekilere saygı duyuyorum. Bu saygıyı da işime gösterdiğim disiplinle çevreme yansıttığıma inanıyorum.
“Her zaman fit ve zindesiniz. Danışmanınız, diyetiniz var mı?” sorusu karşısında ise Ajda Pekkan şunları söyledi, “ Hayır, bir diyetisyenim veya bir danışmanım yok.Zaten herkes bünyesini ve metabolizmasını en iyi kendi bilir. Kendime bir sınır koymuyorum, canımın istediği her şeyi mutlaka ölçülü bir şekilde tüketirim. Sporumu mümkün olduğunca aksatmam ve muhakkak yürüyüş yaparım.