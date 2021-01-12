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  3. 12 Ocak 2021 09:36

Alev Alev dizisindeki şoke eden hatalar

Başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı, Show TV'nin güçlü yapımları arasında gösterilen Alev Alev dizisinde tespit ettiğimiz hatalar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Peki ama Perşembe akşamlarının iddialı dizisi Alev Alev'deki o hatalar neler? Gelin hep birlikte bakalım...

Alev Alev dizisindeki şoke eden hatalar

Ay Yapım imzalı Show TV'nin son bombası Alev Alev dizisi izleyicinin beğenisini kazandı. Yayınlanan bölümlerde dizideki heyecan, tutku ve entrika dizi severleri mest etti.

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Alev Alev dizisindeki şoke eden hatalar

Yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de ekrana gelen Alev Alev, İstanbul’un farklı noktalarında çekimleri yapılıyor.

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Alev Alev dizisindeki şoke eden hatalar

Sizleri en çok sabırsızlandıran ise tabiki haberin başlığı. İsterseniz Alev Alev dizinde tespit ettiğimiz o hatalara birlikte göz atalım.

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Alev Alev dizisindeki şoke eden hatalar

Alev Alev dizisindeki tespit ettiğimiz hatalar kesinlikle diziyi kötülemek için yapılmamıştır.

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