Alev Alev dizisindeki şoke eden hatalar
Başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı, Show TV'nin güçlü yapımları arasında gösterilen Alev Alev dizisinde tespit ettiğimiz hatalar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Peki ama Perşembe akşamlarının iddialı dizisi Alev Alev'deki o hatalar neler? Gelin hep birlikte bakalım...
Ay Yapım imzalı Show TV'nin son bombası Alev Alev dizisi izleyicinin beğenisini kazandı. Yayınlanan bölümlerde dizideki heyecan, tutku ve entrika dizi severleri mest etti.
Yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de ekrana gelen Alev Alev, İstanbul’un farklı noktalarında çekimleri yapılıyor.
Sizleri en çok sabırsızlandıran ise tabiki haberin başlığı. İsterseniz Alev Alev dizinde tespit ettiğimiz o hatalara birlikte göz atalım.