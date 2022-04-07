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  4. Aleyna Tilki'den yine çok konuşulacak açıklamalar: Kendi odamda...

Aleyna Tilki'den yine çok konuşulacak açıklamalar: Kendi odamda...

22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yeni klibi hakkında açıklamalarda bulundu.

Aleyna Tilki'den yine çok konuşulacak açıklamalar: Kendi odamda... - Resim: 1

22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

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Aleyna Tilki'den yine çok konuşulacak açıklamalar: Kendi odamda... - Resim: 2

Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi, mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 

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Aleyna Tilki'den yine çok konuşulacak açıklamalar: Kendi odamda... - Resim: 3

ABD'li oyuncu Jared Leto’nun Londra’daki 'Morbius' filminin galasına davetli olarak katıldığını söyledi.

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Aleyna Tilki'den yine çok konuşulacak açıklamalar: Kendi odamda... - Resim: 4

Şarkıcı, "Önce kendisi Amerika’ya davet etti. Ben de 'Daha yakın bir yer yok mu?' dedim. Bunun üzerine beni Londra’ya davet etti. Zaten Londra’da yaşıyorum. Çok güzel ve tatlı bir galaydı” dedi.

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