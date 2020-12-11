Yağlarını aldırmak isteyen Alişan ölümden döndü!

"DENİZE TİŞÖRTLE GİRİYORUM"

"İki gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda 'Normaldir bunlar, bir ay içinde göbeğin dümdüz olacak' dendi. Bir ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum, bunun için yayın yasağı da aldırdım. Çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. İki yıldır denize tişörtle giriyorum, sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var."