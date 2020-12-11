Yağlarını aldırmak isteyen Alişan ölümden döndü!
Alişan, iki yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Ünlü şarkıcı, canlı yayında geçirdiği ameliyat nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı.
İki yıl önce kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen 44 yaşındaki şarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah programında yaşadıklarını anlattı.
"TAM 5,5 SAAT AMELİYATTA KALDIM"
"Dün itibariyle davam açıldı. İki yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım 'Abi sana liposuction yapalım. Bir ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. İki sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım."
"Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahil. Ameliyattan sonra bir gün hastanede kaldım ve iki gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık."
"DENİZE TİŞÖRTLE GİRİYORUM"
"İki gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda 'Normaldir bunlar, bir ay içinde göbeğin dümdüz olacak' dendi. Bir ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum, bunun için yayın yasağı da aldırdım. Çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. İki yıldır denize tişörtle giriyorum, sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var."